«Медиазона» подает в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

После требования Роскомнадзора удалить статью о коронавирусе в системе ФСИН «Медиазона» подает иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Главный редактор издания Сергей Смирнов просит признать требование удалить текст нарушением закона, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Разбирательство пройдет в Таганском суде Москвы.

Ранее регулятор обнаружил в статье якобы «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Чтобы избежать немедленной блокировки, журналистам пришлось отредактировать статью.

«Мы даже не знаем какие претензии к статье. Вот абсолютно непонятно. Так что мы обращаемся в суд», — отметил Смирнов.

«Медиазона попала под кампанию по вакцинации, — уверен Чиков, который напоминает хронологию событий. — 2 декабря Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса с этой недели. 8 декабря Генпрокуратура приняла Требование №27-31-2020/Ид13531-20 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию о коронавирусной инфекции, распространяемую с нарушением закона. 8 декабря Роскомнадзор указал журналистам на недопустимость распространения неподтвержденной информации о вакцинации от COVID-19. В тот же день Медиазона получила уведомление с требованием удалить исследование о ковиде в российских тюрьмах под угрозой блокировки сайта».