В Росгвардии выявили хищения при закупке обмундирования

Военные следователи СКР ведут расследование в связи с закупками Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе очень низкого качества. Предполагаемый ущерб превышает 680 млн руб., пишет «КоммерсантЪ». Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Дело пока расследуется без конкретных обвиняемых по фактам многочисленных закупок вещевого имущества у компании «Спецшвейснаб» по ценам, которые завышались в несколько раз. Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017–2019 годах. Сделки курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, которого задержали в октябре.

Контракт с Милейко, заподозренным в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, материалы, которые, вероятно, позже заинтересовали следствие, изначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии. Позже эти они были переданы в надзорные органы.