В Петербурге силовики провели ночной рейд по барам

В ночь с 8 на 9 декабря сотрудники СК, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города провели рейд по кафе, барам и ресторанам. В трех заведениях Центрального района выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в СК.



«В ходе осмотров изъята различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление нарушений. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее десятки кафе, баров и ресторанов в Петербурге отказались закрываться на новогодние каникулы, как того требуют власти. Также они продолжают работать в ночное время, хотя это запрещено. Для оповещения клиентов в интернете они открыли «Карту сопротивления».

