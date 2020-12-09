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В Петербурге силовики провели ночной рейд по барам

09.12.2020

В ночь с 8 на 9 декабря сотрудники СК, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города провели рейд по кафе, барам и ресторанам. В трех заведениях Центрального района выявлены  нарушения законодательства в области обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в СК.

«В ходе осмотров изъята  различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Проводятся  необходимые проверочные мероприятия, направленные  на установление нарушений. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее десятки кафе, баров и ресторанов в Петербурге отказались закрываться на новогодние каникулы, как того требуют власти. Также они продолжают работать в ночное время, хотя это запрещено. Для оповещения клиентов в интернете они открыли «Карту сопротивления».

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