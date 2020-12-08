Прокуратура запросила для Саркози четыре года заключения

Прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Николя Саркози к четырем годам лишения свободы, два из них условно, по делу о прослушивании телефонных переговоров. Аналогичные сроки прокуратура требует для адвоката Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера, передает ТАСС.

По версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие располагает многочисленными записями перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.