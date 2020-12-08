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Дочь Кириенко допустила обращение в суд из-за публикаций о ее втором гражданстве

08.12.2020

Любовь Кириенко, дочь первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко отрицает, что у нее есть гражданство Франции, как об этом писал The Insider.

«Это вранье. У меня одно гражданство — России, другого никогда не было», — заявила Любовь Кириенко РБК, отметив, что не исключает подачи в суд на авторов публикации по обвинению в клевете.

The Insider сегодня сообщил, что обнаружил имя Любови Кириенко в базе лиц с двойным гражданством. Как отмечало издание, она училась в Париже, а также работала во французском пиар-агентстве.


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