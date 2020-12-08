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Елена Милашина стала лауреатом премии за свободу прессы

08.12.2020

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина стала лауреатом премии за свободу прессы, которую присуждает международная правозащитная организация «Репортеры без границ».

Журналистке присудили награду в номинации «За отвагу», передает «Новая». Несмотря на давление, угрозы и нападения она продолжает публиковать статьи о наиболее сложных вопросах Чечни, которой руководит Рамзан Кадыров, отметила в оргкомитете.

Кроме Милашиной премию «Репортеров без границ» получили афганская радиостанция «Мерман» — в категории «Влияние» и главный редактор египетской онлайн-газеты Mada Masr Лина Аттала — за независимость. Специальный приз жюри присудило Джимми Лаю — владельцу оппозиционной гонконгской газеты Apple Daily. Награду за него получал его сын: сам Джимми Лай сейчас находится под арестом.

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