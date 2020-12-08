Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина стала лауреатом премии за свободу прессы, которую присуждает международная правозащитная организация «Репортеры без границ».

Журналистке присудили награду в номинации «За отвагу», передает «Новая». Несмотря на давление, угрозы и нападения она продолжает публиковать статьи о наиболее сложных вопросах Чечни, которой руководит Рамзан Кадыров, отметила в оргкомитете.

Кроме Милашиной премию «Репортеров без границ» получили афганская радиостанция «Мерман» — в категории «Влияние» и главный редактор египетской онлайн-газеты Mada Masr Лина Аттала — за независимость. Специальный приз жюри присудило Джимми Лаю — владельцу оппозиционной гонконгской газеты Apple Daily. Награду за него получал его сын: сам Джимми Лай сейчас находится под арестом.