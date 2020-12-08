Госдума поддержала расширение полномочий полиции

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом сообщает ТАСС. Поправки в конце апреля разработало правительство.

Как сообщалось ранее, согласно законопроекту, сотрудники МВД смогут вскрывать автомобили без ответственности за вред имуществу и применять оружие при угрозе нападения. Наказывать за действия при исполнении, согласно законопроекту, полицейских не будут. Среди предложенных изменений — право «временно ограждать» места проведения массовых мероприятий, а также оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В случае оцепления, представители МВД смогут проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ» и осматривать транспортные средства. Полицейские могут получить право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления или «обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». При этом «сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства».

Адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков отмечал, что подобное расширение полномочий полиции сведет «к нулю» возможности граждан отстаивать свои права в суде в случае превышения силовиками полномочий.