The Insider: дочь Кириенко получила гражданство Франции

Любовь Кириенко, дочь первого замглавы администрации президента России, куратора внутренней политики Кремля Сергея Кириенко, имеет французский паспорт.

The Insider обнаружил имя Любови Кириенко в базе лиц с двойным гражданством. На своей странице в LinkedIn она указала, что до 2012 года училась в ESCP Business School — известной бизнес-школе в Париже. Также она до 2014 года работала во французском пиар-агентстве «14 septembre», после чего вернулась в Россию.

Сейчас Кириенко работает в Агентстве стратегических инициатив, где возглавляет проект «Точка кипения». За это она получает, по сведениям The Insider, зарплату в размере 2,3 млн руб. в год.

Издание отмечает, что именно при поддержке администрации президента в России принимался закон о «СМИ-иноагентах» и другие меры, якобы ограничивающие зарубежное вмешательство.