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Срок ультиматума оппозиции премьеру Армении истек

08.12.2020

Срок ультиматума, который поставила оппозиция премьеру Армении Николу Пашиняну, требуя его отставки, истек. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения, передает «Радио Свобода». В Ереване протестующие попытались перекрыть несколько улиц, полиция задержала более 30 человек.

Отставки Пашиняна оппозиция потребовала после подписания им совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Пашинян говорил, что другого выхода у него не было. Это было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Нагорного Карабаха.

5 декабря оппозиция на многотысячном митинге выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде: они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря. 

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