Срок ультиматума оппозиции премьеру Армении истек

Срок ультиматума, который поставила оппозиция премьеру Армении Николу Пашиняну, требуя его отставки, истек. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения, передает «Радио Свобода». В Ереване протестующие попытались перекрыть несколько улиц, полиция задержала более 30 человек.

Отставки Пашиняна оппозиция потребовала после подписания им совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Пашинян говорил, что другого выхода у него не было. Это было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Нагорного Карабаха.