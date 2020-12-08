Путин подписал пакет законов о приоритете Конституции

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые закрепляют верховенство Конституции и ее приоритет на территории страны. Поправки вносятся в Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства, а также более чем 100 отраслевых законов, отмечает «КоммерсантЪ».
Принятыми законами о верховенстве Конституции закрепляются следующие положения:
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Конституция России имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны;
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решения межгосударственных органов, которые приняты на основании положений, противоречащих Основному закону международных договоров, не подлежат исполнению в России;
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акты или отдельные положения международных договор, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным судом РФ, не подлежат применению в ином истолковании.