Путин подписал пакет законов о приоритете Конституции

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые закрепляют верховенство Конституции и ее приоритет на территории страны. Поправки вносятся в Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства, а также более чем 100 отраслевых законов, отмечает «КоммерсантЪ».

Принятыми законами о верховенстве Конституции закрепляются следующие положения: