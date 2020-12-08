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Путин подписал пакет законов о приоритете Конституции

08.12.2020

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые закрепляют верховенство Конституции и ее приоритет на территории страны. Поправки вносятся в Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства, а также более чем 100 отраслевых законов, отмечает «КоммерсантЪ».

Принятыми законами о верховенстве Конституции закрепляются следующие положения:

  • Конституция России имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны;

  • решения межгосударственных органов, которые приняты на основании положений, противоречащих Основному закону международных договоров, не подлежат исполнению в России;

  • акты или отдельные положения международных договор, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным судом РФ, не подлежат применению в ином истолковании.

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