Госдума в первом чтении приняла законопроект о признании физлиц иноагентами

Госдума в первом чтении поддержала законопроект о возможности признавать иноагентами физических лиц и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование. Об этом сообщает ТАСС.

Физическое лицо может быть признано иноагентом, если оно ведет в России политическую деятельность «в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства». Другим основанием станет «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ».

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала российских парламентариев отказаться от принятия законопроектов, нарушающих права НКО, в том числе поправок об «иностранных агентах». По ее мнению, они «еще больше усугубят и без того крайне ограничительное законодательство в отношении НКО, нанесут ущерб гражданскому обществу и ограничат свободу слова, собраний и объединений».