Forbes назвал самых влиятельных женщин мира

Единственной россиянкой в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes вновь оказалась Эльвира Набиуллина, потеряв при этом несколько позиций.

Всего в рейтинг вошли женщины из 30 стран. Среди них есть 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и пять представительниц сферы развлечений. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина третий год подряд остается единственной представительницей страны. За год она переместилась с 53-й на 57 строчку.

Первое место в списке в десятый раз заняла канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке второй год подряд — глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Третье место досталось Камале Харрис, которая займет пост вице-президента США после того, как страну возглавит Джо Байден. Харрис попала в рейтинг впервые.