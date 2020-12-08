Экс-председателя Мосгорсуда Егорову назначили советником Собянина

Бывший председатель Московского городского суда Ольга Егорова назначена советником мэра Москва по правовым вопросам. В сферу ее деятельности входит взаимодействие с судами. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сегодня Егорову исключили из Совета судей. Она возглавляла столичные суды с 2000 года. Для очередного конкурса на должность председателя Мосгорсуда Егорова свою кандидатуру не выдвинула и попросила Высшую квалификационную коллегию судей об отставке. С 24 октября должность главы Мосгорсуда занимает Михаил Птицын.