Греф назвал фейком сообщения об оттоке средств с депозитов «Сбера»

Глава «Сбера» Герман Греф назвал фейком сообщения об оттоке средств с депозитов банка, о чем 7 декабря писал РБК. Агентство сообщало, что рублевые депозиты россиян в Сбербанке в ноябре сократились более чем на 100 млрд руб, что стало самым сильным оттоком с декабря 2014 года.

«Это чистой воды фейк. К сожалению, уважаемые аналитики и клиенты посмотрели не в те строчки. У нас приток средств в целом и наша доля на рынке только растет», — заявил Греф, передает ТАСС.

Греф добавил, что сейчас банк отмечает перераспределение средств клиентов, но это плановый процесс: «В течение последнего времени наблюдается перераспределение между срочными и текущими счетами. Это первое. И второе — тоже такой плановый процесс после введения систем накопительных счетов, счетов-эскроу под застройку часть клиентов-ипотечников, естественно, переводят часть средств на эскроу-счета. Но и то, и другое — это счета граждан, которые у нас в банке сохраняются. Это процесс происходит на рынке в целом».