Дмитрий Гудков: Нам – можно. Вам – нельзя

Борьба с борьбой с коррупцией. Именно ей занимается Госдума. Сегодня – новый законопроект: о том, что ни в коем случае нельзя, даже думать не смейте, добывать и распространять информацию о жизни и имуществе чиновников и силовиков.

Длинный список тех, про кого нельзя, включает судей, приставов, полицейских, сотрудников администрации президента и Счетной палаты, разведчиков…

А вот список, кому нельзя, очень короткий: нам.

Понимаете, говорят депутаты, вы много пишете в соцсетях. Это раздражает. (Не шучу, практически цитирую пояснительную записку.)

Я могу подсказать депутатам Пискареву, Савельеву и Вяткину простое решение. Хватит писать сложные законы, вносить правки и поправки. Не надо вот этого. Просто напишите один последний законопроект.

«Нам – можно. Вам – нельзя».

И приписку: кто такие мы и вы. «Кто попадёт в рай, а кто сдохнет». Торопитесь.

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