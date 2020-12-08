В Екатеринбурге депутаты отклонили инициативу о возвращении прямых выборов мэра

Депутаты Заксобрания Свердловской области отклонили народную инициативу о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. За отклонение законопроекта проголосовали 34 депутата, а против — пять депутатов, еще один воздержался, передает портал E1.

Для внесения инициативы ее авторы собрали более 15 тысяч подписей горожан. «Среди людей, которые ставили подпись, есть представители всех парламентских партий, разных профессий и социального статуса. Все они хотят, чтобы их голос был услышан. Давайте посмотрим на результаты опроса фонда «Социум», согласно которым 92% жителей Свердловской области выступили за выборного главу города. Владимир Путин говорил, что решение о назначении губернаторов было принято по одной причине — губернаторы поддерживались криминальными элитами регионов. Неужели мы сейчас боимся криминальных элит, которые до сих пор влияют на власть? Такого у нас нет», — сказал перед голосованием депутат гордумы Андрей Пирожков.

Е1 отмечает, что ранее сотрудники министерства общественной безопасности мешали сборщикам подписей и срывали их работу с помощью полиции. Когда подписи все-таки собрали и проверили, спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина заявила, что у народной инициативы нет шансов, потому что сейчас неподходящее время для укрепления муниципальной власти.