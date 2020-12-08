Депутаты решили запретить публикацию об имуществе силовиков и ряда чиновников

Законопроект, запрещающий распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и ряда должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных, внесен в Госдуму. Его авторами, как пишет Znak.com, стали депутаты из «Единой России» Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин и представитель ЛДПР Дмитрий Савельев.

Сейчас закон «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» гласит, что сведения о частной жизни и имуществе должностного лица становятся конфиденциальными тогда, когда в его отношении существует угроза посягательства на его жизнь и здоровье. Но депутаты предлагают «установить возможность введения запрета» на распространение таких сведений без какой-либо угрозы. Поводом для изменений стало то, что в Сети в последнее время очень часто появляется информация «о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам адвоката Станислава Селезнева, таким образом законодатели «пытаются узаконить сложившуюся в России практику, когда, например, Росреестр на незаконных основаниях исключает данные о владении недвижимостью некоторыми лицами». «Фактически можно говорить о том, что депутаты посягают на свободу СМИ, обеспеченную десятой статьей Европейской конвенции. Журналисты будут лишены возможности на законных основаниях делать расследования про чиновников и силовиков. Конечно, нельзя сказать, что все журналистские расследования будут поставлены на «стоп», но из законопроекта следует, что власть пытается защитить любую информацию о публичных лицах», — говорит Селезнев.