Лукашенко намерен через суд оспорить запрет на участие в олимпийских мероприятиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо обратиться в суд из-за решения Международного олимпийского комитета, который отстранил его и остальных членов Национального олимпийского комитета Белоруссии от олимпийских мероприятий.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях… Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!» — заявил Лукашенко, передает TUT.BY.

7 декабря Международный олимпийский комитет объявил о санкциях в отношении НОК Белоруссии. В частности, временный запрет на участие во всех мероприятиях МОК, включая Олимпиаду, касается всех членов исполкома НОК, в том числе Александра и Виктора Лукашенко. Также приостановлено финансирование НОК — олимпийские стипендии будут выплачиваться непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.



Национальный олимпийский комитет Белоруссии «принял к сведению решение Исполкома Международного олимпийского комитета», говорится в заявлении организации. «Вместе с тем, позиция МОК оценивается нами как предвзятая, основанная на ангажированном и поверхностном изучении ситуации в Республике Беларусь. НОК Беларуси выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению», — отметили в НОК.