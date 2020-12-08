«Проект»: для сокрытия местонахождения Путина ему в Сочи построили копию подмосковного кабинета

Президенту России Владимиру Путину обустроили два одинаковых рабочих кабинета в его резиденциях в Сочи и Подмосковье, чтобы скрыть его от граждан его реальное местонахождение. Об этом пишет издание «Проект».

«Кремль придумал хитрость в духе книги «Осень патриарха» и теперь сообщает о местонахождении Владимира Путина по своему усмотрению. И все благодаря одинаковым кабинетам в разных резиденциях президента», — говорится в публикации.

«Проект» указывает на несколько нестыковок. Так, 3 ноября Путин вылетел в Санкт-Петербург, где осматривал ледокол «Виктор Черномырдин». По данным сервиса Flightradar24, самолет президента и сопровождающий его борт в тот день вылетели в Северную столицу из Сочи. Но, если верить официальному сайту Кремля, все предшествующие дни президент якобы работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Теоретически можно подумать, что Путин решил совершить крюк Москва-Сочи-Петербург, но Flightradar24 такого не фиксировал.

«На самом деле Путин находится в Сочи как минимум с конца лета, но об этом не хотел сообщать — все ждали вторую волну заболеваемости коронавирусом. В такие моменты, по представлению Кремля, народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней», — пишет «Проект» со ссылкой на собеседников, знакомых с графиком главы государства, и топ-менеджера госкомпании.

Источники издания сообщили, что президенту построили на черноморском побережье копию его кабинета в подмосковном Ново-Огарево. Кремлю было бы очень сложно фальсифицировать местонахождение Путина, если бы его работу освещали журналисты, но с начала эпидемии кремлевский пул бездействует, и вживую президента видит только съемочная группа государственного ВГТРК.