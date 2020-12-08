Роскомнадзор предупредил СМИ и пользователей соцсетей о публикациях про вакцинацию

Роскомнадзор в своем сообщении обратил внимание «СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19».



Как пишет ведомство, «публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан».



РКН напоминает, что перед публикацией необходимо проверять достоверность сведений и не допускать распространения фейков.