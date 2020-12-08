Основанный Алексеем Кудриным фонд «Диалог» реорганизуют

В начале 2021 года Фонд развития гражданских инициатив «Диалог», основанный Алексеем Кудриным, будет переформирован. Об этом пишет РБК.

Фонд выделяет средства на различные программы Комитета гражданских инициатив (КГИ) и на ежегодное проведение Общероссийского гражданского форума (ОГФ). В пресс-службе КГИ уточнили, что вскоре должна произойти реорганизация фонда «Диалог» и что в нынешнем виде он не сохранится. «Продолжат самостоятельно развиваться два крупных успешных проекта, которые в свое время были запущены фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива», — сообщили РБК в пресс-службе организации. — Что касается КГИ, то в его работе изменений не предполагается».



Сначала КГИ и ОГФ не мешали власти: напротив, они служили «способом выпуска пара» для либеральной общественности, сказал РБК политолог Константин Калачев. Однако затем ситуация поменялась: «закрутились гайки», власть начала строже относиться к критическим высказываниям, пусть и на дружественных площадках. Кроме того, Кудрин вернулся на госслужбу и как председателю Счетной палаты ему нужна не публичность, а доверие президента, добавил Калачев.

