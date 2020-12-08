Десятки ресторанов Петербурга бойкотируют новогодний локдаун

В Санкт-Петербурге появилась карта ресторанов, которые отказываются закрываться на новогодние каникулы, как того требуют власти. Для оповещения клиентов в интернете открыта «Карта сопротивления».

«На карте размещены заведения, не признающие постановление №121. Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится на сайте.

Авторы проекта утверждают, что если бизнес будет соблюдать ограничения, «то умрет по грубым подсчетам 5000 заведений, без работы останутся более 100 тысяч человек, бюджет города потеряет миллиарды. А дальше пойдет эффект домино, пострадают компании, которые обеспечивает работу общепита: фермеры, транспортные, снабженцы, поставщики хозяйственных товаров и многие другие».

Инициатором проекта стал Александр Коновалов. На карте уже более 40 заведений. Вступить в ряды сопротивления и добавить свой бар на карту может любой желающий. «Это рассчитано на то, чтобы как можно больше людей присоединилось. Пройдет неделя, и будет 1000 ресторанов, посмотрим, как 1000 ресторанов Беглов будет уничтожать», — заявил Коновалов «Фонтанке».

Издание пишет, что в Смольном уже ознакомились с перечнем сопротивленцев и готовы подавить бунт. Как сообщил вице-губернатор Евгений Елин, «карта станет подспорьем для дальнейших проверок, значительную часть адресов уже отработали». Нарушителям, кроме прочих, грозит проверка на предмет соблюдения налогового законодательства.

«В то время как врачи города спасают жизни, испытывая безумные перегрузки, защищая жителей нашего города, некоторые предприниматели считают, что спасти бизнес важнее, чем жизни людей, и цинично нарушают запреты, введенные 121-м постановлением правительства Санкт-Петербурга. Мы никак не можем допустить такой ситуации», — заявил зампредседателя комитета по промышленной политике и глава Ситуационного центра Александр Ситов.

Ранее власти Петербурга запретили заведениям общепита принимать посетителей с 19:00 до 6:00 с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января. А с 30 декабря и по 3 января работа общепита запрещена полностью. Смягчить ограничения ранее просили как сами бизнесмены, так и общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Анастасия Татулова.