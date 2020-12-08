Великобритания начинает вакцинацию от коронавируса

В Великобритании стартует массовая вакцинация от COVID-19. Первыми прививки получат люди старше 80 лет, клиенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники, передает Русская служба «Би-би-си».

Страна заказала в Бельгии 40 млн доз вакцины. Привить группы риска планируется к весне, а с мая вакцина станет доступна для остальных.

Ранее британские власти одобрили вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech. Вакцины от Moderna и AstraZeneca пока находятся на рассмотрении регуляторов.