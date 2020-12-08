США внесли Россию в список допустивших «серьезные нарушения свободы вероисповедания»

США обновили список стран, в которых наблюдаются «систематические, продолжающиеся, вопиющие нарушения свободы вероисповедания». В этот перечень попали Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан, передает «Голос Америки».

Россия, а также Коморские Острова, Куба и Никарагуа внесены в специальный список для наблюдения за правительствами, которые допустили «серьезные нарушения свободы вероисповедания», говорится в заявлении Госдепартамента.

«Я рад сообщить, что Судан и Узбекистан были исключены из специального списка на основании значительного, конкретного прогресса, достигнутого их соответствующими правительствами за последний год. Их смелые реформы своих законов и практики служат образцом для подражания другим странам», — заявил Госсекретарь Майк Помпео.

Россия не первый год попадает в «список наблюдения», отмечает РБК. В июне 2019 года Помпео обвинил страну в притеснении «Свидетелей Иеговы»*. Также сенатор Роджер Уикер предлагал ранее наказать Россию за нарушение религиозных свобод в Крыму и Донбассе, заявив, что гонениям подвергаются мусульмане из числа крымских татар, Украинская православная церковь, украинская греко-католическая церковь, «Свидетели Иеговы»*, а также приверженцы протестантизма.



* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

