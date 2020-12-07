Суд в Петербурге арестовал политолога Валерия Соловья

Суд арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за акцию в центре Петербурга 5 декабря. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Алексея Добрынина. Суд признал Соловья виновным по статье об организации несогласованной акции.

Политолога и создателя движения «Перемен» Валерия Соловья задержали 5 декабря в Петербурге у Гостиного двора на встрече со сторонниками. Перед этим неизвестные кинули в толпу дымовую шашку и раскидали листовки с надписью «От подобных «перемен» попадет Россия в плен».

Движения «Перемен» требует отмены пенсионной реформы, отставки правительства, реализации конституционного права граждан на мирные собрания, проведения выборов в Госдуму по недискриминационным законам и создания коалиционного правительства народного доверия по итогам выборов.