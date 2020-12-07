Василий Головнин об аскезе японского премьера

В Японии есть давний обычай: большие газеты на вторых полосах помещают короткие справки о том, что делал накануне премьер-министр страны. Во сколько пришел в офис, чем занимался утром, с кем вел переговоры, обедал-ужинал и т.д. Сообщают не все, конечно, но общая канва остаётся более-менее ясной, поскольку за этим следят репортёры, приписанные к главе правительства.

Так вот - премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга весьма прозаически встретил в минувшее воскресенье свое 72-летие, не проводил каких-либо торжеств или застолий по этому поводу. Как сообщается, он провел первую половину дня в своей квартире в общежитии для депутатов парламента, затем посетил дантиста, а после этого встречался с руководством Минздрава, обсудив ситуацию с коронавирусом. Остаток дня Суга пребывал в уединении, готовясь к трудовой неделе.

Нынешний японский премьер вообще склонен к достаточно аскетическому образу жизни. Он не употребляет алкоголя и не курит, очень скромен в еде, встает в 05:00.

Утром и вечером Суга-сан уже долгие годы неизменно делает по сто упражнений на пресс и почти всегда (теперь уже в сопровождении охраны) совершает прогулку от парламентского общежития до резиденции главы правительства.

Кабинет он возглавил в минувшем сентябре в возрасте 71 года и 9 месяцев. До этого он почти восемь лет был генеральным секретарем правительства. Это очень важный пост - такой министр-координатор, который сводит воедино деятельность всех ведомств. Так вот - среди 34 послевоенных руководителей правительства Японии только трое в момент вступления в должность были старше его.

В наступающем 2021 году Суге предстоит важное испытание - выборы в ключевую нижнюю палату парламента, полномочия которой истекают в будущем октябре. Судя по всему, они будут проведены досрочно, весной-летом.

Уровень поддержки нынешнего премьера в последнее время падает, поскольку население раздражено недостаточными, как ему кажется, мерами властей по обузданию эпидемии. Однако успешное проведение всеобщих выборов, бесспорно, позволит Суге продлить свои полномочия на посту главы правительства. Если он протянет на этой должности еще четыре года и два месяца, то уйдет в отставку самым пожилым премьером в послевоенной истории Японии. Почти уверен, что его фиксируемые прессой привычки к тому времени не изменятся: подъем в пять, сто упражнений, прогулка, работа. И никакого алкоголя.

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