«Единая Россия» проголосует за законопроект о статусе иноагента для физлиц

Совет президиума фракции «Единая Россия» одобрил законопроект о признании иностранными агентами физических лиц и общественных объединений, занимающихся политикой при поддержке из-за рубежа. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев. Источник агентства во фракции уточнил, что депутаты могут рассмотреть законопроект 8 декабря.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала российских парламентариев отказаться от принятия законопроектов, нарушающих права НКО, в том числе поправок об «иностранных агентах». По ее мнению, законопроекты «еще больше усугубят и без того крайне ограничительное законодательство в отношении НКО, нанесут ущерб гражданскому обществу и ограничат свободу слова, собраний и объединений».

Законопроект № 1057914-7 предполагает, что иностранными агентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица. Иноагентами предлагается считать тех, кто в России занимается политической деятельностью и/или целенаправленно собирает сведения в области военной, военной-технической деятельности России, получение которых иностранным источникам может быть использовано против безопасности государства. При этом такая деятельность должна быть связана «с получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников». Согласно законопроекту, упоминая о любом иноагенте в своих материалах, СМИ будут обязаны снабжать их соответствующей маркировкой. Предлагается обязать НКО, включенные в реестр иностранных агентов, представлять в Минюст программы и иные документы о планируемых мероприятиях, а после — отчеты об их исполнении.