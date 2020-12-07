Во Франции россиянина Винника приговорили к пяти годам тюрьмы за вымогательство и отмывание средств

Александра Винника суд в Париже признал виновным в вымогательстве и отмывании средств через платформу криптовалютной биржи BTC-e. Его приговорили к пяти годам заключения, передает РБК. Возможно власти Франции согласятся на экстрадицию россиянина в США, где его подозревают в мошенничестве и отмывании $4 млрд через биткоины.

Винника задержали в Греции в июле 2017 года и арестовали по запросу американских властей. Помимо США его экстрадиции потребовала Россия. В мае 2018 года Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб. Но Греция выдала Винника Франции. Следствие этой страны говорило, что россиянин связан с распространением программы-вымогателя Locky, которая шифрует пользовательские данные и требует выкуп в криптовалюте. Только в 2017 году злоумышленники заработали на этой программе $7,8 млн. Сам Винник вины не признал.





