В Белоруссии за сорванную с омоновца балаклаву к тюрьме приговорили гражданку Швейцарии

Суд в Минске отправил на два с половинной года гражданку Швейцарии Наталью Херше, которая на женском марше 19 сентября сорвала балаклаву с омоновца. Ее признали виновной по статье о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, передает TUT.BY.

«Я живу в европейской демократической стране, где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину — Беларусь будущего, свободную Беларусь», — сказала Херше в своем последнем слове на суде.

Наталью Херше задержали 19 сентября. При задержании, по данным полиции, она не подчинилась требованию сотрудников пройти в спецавтотранспорт, пыталась скрыться, а когда ее действия были пресечены сотрудником ОМОНа, она умышленно оказала сопротивление с насилием: вырывалась и упиралась, схватила его за лицо и поцарапала, стащила балаклаву, тем самым испортила форменное обмундирование (порвала балаклаву) и нанесла телесные травмы.