Россияне поставили рекорд по изъятию средств с рублевых вкладов в Сбербанке

Рублевые депозиты россиян в Сбербанке в ноябре сократились более чем на 100 млрд рублей, что стало самым сильным оттоком с декабря 2014 года, когда на фоне паники на валютном рынке граждане сняли 166,7 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Сокращение рублевых депозитов физлиц продолжается уже четыре месяца, это связано с низкими процентными ставками по сберегательным продуктам, сказал изданию аналитик Максим Осадчий: «Видимо, на этот раз «Сбер» не предложил клиентам привлекательные сезонные вклады, так как есть приток госсредств». По оценкам эксперта, в ноябре депозиты Казначейства в Сбербанке увеличились на 264,1 млрд руб., до 726,6 млрд руб., иные привлеченные средства от Казначейства выросли на 142 млрд руб. и по итогам месяца превысили 900 млрд руб.



Как отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, сбережения населения направляются на текущее потребление, аккумулируются на текущих счетах либо размещаются в более доходные и необязательно банковские инструменты. По его мнению, тренд сохранится в декабре и начале 2021 года.