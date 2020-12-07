Беглова призвали смягчить коронавирусные ограничения для бизнеса

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Анастасия Татулова обратилась в правительство России и мэрию Санкт-Петербурга с просьбой смягчить предновогодние ограничения для бизнеса. Полный запрет на работу предприятий общественного питания и сферы развлечений в течение нескольких дней неэффективны и вредны для экономики города, пишет Татулова, ссылаясь на «огромное количество обращений предпринимателей из разных отраслей, работающих в Санкт-Петербурге».

«В прошлой волне пандемии во время действия аналогичных мер ни правоохранительные органы, ни представители исполнительной власти не были в состоянии прекратить деятельность тысяч формально закрытых предприятий, которые продолжали свою деятельность вопреки ограничениям, — отмечает Татулова в письмах на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Петербурга Александра Беглова. — Предприятия в такой ситуации массово уходят в теневой сектор, при этом контролировать соблюдение противоэпидемических мер ими при таком подходе фактически невозможно».

Татулова предложила скорректировать ограничения в диалоге с бизнесом, для чего создать совместную рабочую группу. По ее мнению, нужно оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания и гостеприимства, а полный запрет объявить только в новогоднюю ночь.

Ранее смягчить введенные из-за коронавируса ограничения на новогодние праздники и компенсировать потери потребовали рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга.

2 декабря стало известно, что с 30 декабря по 10 января в Петербурге прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря по 3 января запрещается работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.