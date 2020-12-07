В ЕС утвердили европейский вариант «акта Магнитского»

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека. Как передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, ожидается, что он начнет действовать с 10 декабря.

«Режим предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза. Все их активы в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не имеют права предоставлять этим лицам любые финансовые услуги», — пояснил дипломат.

Предполагается, что ограничения будут накладываться на отдельных лиц, организации или структуры вне зависимости от того, где именно были нарушены права человека. Санкции будут вводится за геноцид, преступления против человечности и другие серьезные нарушения прав человека (пытки, рабство, внесудебные казни, произвольные аресты или задержания), сообщили в Совете.

Санкционный режим был утвержден министрами без обсуждения, ранее он уже был согласован на уровне послов 27 государств. При этом страны отказались давать этому санкционному режиму «имя Магнитского либо любого иного человека».