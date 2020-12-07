Комиссар Совета Европы призвала Госдуму отказаться от ужесточения законов об НКО и «иноагентах»

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала российских парламентариев отказаться от принятия законопроектов, нарушающих права НКО, в том числе поправок об «иностранных агентах». По ее мнению, законопроекты «еще больше усугубят и без того крайне ограничительное законодательство в отношении НКО, нанесут ущерб гражданскому обществу и ограничат свободу слова, собраний и объединений».

«Рекомендую депутатам тщательно пересмотреть действующее законодательство об НКО, проведя консультации со всеми международными и национальными ключевыми фигурами в области защиты прав человека, включая российское гражданское общество и национальные учреждения по правам человека, для того чтобы чтобы привести действующее законодательство в соответствие с европейскими и международными стандартами в области прав человека», — говорится в заявлении Миятович.

Комиссар обращает внимание в частности на законопроект, который позволит Министерству юстиции вмешиваться в уставную деятельность как НКО, получающих иностранное финансирование, так и международных или иностранных неправительственных организаций, действующих в России. Беспокойство Миятович вызывает и предложение расширить виды деятельности, осуществление которых запрещено НКО, получающим иностранное финансирование.

«Также, выражаю свое негодование планомерной и все более увеличивающейся в последние годы стигматизацией и травлей гражданского общества и правозащитников в России <…> Как уже было установлено различными учреждениями, использование стигматизирующих ярлыков ведет к дискриминации соответствующих лиц и усиливает сдерживающее воздействие на их правомерную деятельность и свободу слова <…> Все эти законодательные предложения будут способствовать дискриминационным ограничениям в реализации законного права соответствующих лиц участвовать в общественной жизни и принятии решений в публичной сфере», — пишет Миятович.

По ее словам, все недавно предложенные поправки к законодательству не соответствуют применимым стандартам прав человека в отношении свободы выражения мнений, собраний и объединений, закрепленных в Европейской конвенции.