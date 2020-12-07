Мадуро восстановил контроль над парламентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро восстановил контроль над парламентом страны — его партийный блок получил на выборах почти 68% голосов. Национальная ассамблея была последним государственным органом Венесуэлы, остававшимся под контролем оппозиции, отмечает DW. Кандидаты от оппозиции, принявшие участие в выборах, получили, согласно официальным данным, лишь 18% голосов избирателей.

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал парламентские выборы в Венесуэле, назвав из мошенничеством. «В Венесуэле уже совершено избирательное мошенничество. Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что сегодня происходит, это мошенничество и надувательство, а не выборы», — написал он в Twitter.

В начале 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Его призвали около 60 государств, в том числе США и Германия. Россия и Китай признают лидером страны Мадуро.