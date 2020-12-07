Российских журналистов в Турции могут обвинить в шпионаже

Дело задержанных в Стамбуле журналистов НТВ передано в суд. В чем они обвиняются, официально не сообщается, но как пишет ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ, россиян могут обвинить в шпионаже.

3 декабря российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В МИД России указали, что «в последний раз полноценный контакт с ними был в четверг, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут». Как выяснилось, журналисты были задержаны из-за отсутствия аккредитации недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов компания «Байкар Савунма».