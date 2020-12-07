Россия провалила программу импортозамещения продуктов

Россия не смогла заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года, показало исследование Национального рейтингового агентства. Как пишет «КоммерсантЪ», ознакомившийся с выводами аналитиков, на смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, а в ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте.

За восемь лет на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%. Экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо планируемых 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо 20%. Импорт овощей хотели сократить к 2020 году на 70,3%, но удалось это сделать только на 27%.

Если до эмбарго на долю ЕС приходилось 43% ввозимой в Россию молочной продукции, то сейчас основным поставщиком стала Белоруссия (79% против 39% до санкций). Белоруссия также заменила ЕС и в поставках мяса: сейчас ее доля в структуре импорта в РФ составляет 29% против 12% в 2013 году.