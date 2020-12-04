Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями

Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Документ размещен на сайте Кремля.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — прокомментировал назначение сам Чубайс в Facebook.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что Чубайс будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН.

Корреспонденту ТАСС экс-глава «Роснано» пояснил: «Для меня устойчивое развитие — это цельное описание задач страны, которое шире, чем просто экономика, бизнес или даже уровень жизни. Это что-то новое из ХХI века, апгрейд фундаментальных идей классиков. И что важно, при всех внешнеполитических сложностях как раз с ООН, которая является законодателем в сфере целей устойчивого развития, у России конструктивные отношения, а есть, значит, хорошая площадка для активной работы».

Как отметили в Кремле, Чубайс в новой должности не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников его администрации.