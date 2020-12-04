Бизнесмены Петербурга потребовали от Беглова смягчить новогодний локдаун

Смягчить введенные из-за коронавируса ограничения на новогодние праздники и компенсировать потери потребовали рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга от губернатора Александра Беглова. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на письмо Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг. По мнению его авторов, запреты создают условия для неравной конкуренции между регионами, а также приведут к гибели предприятий малого бизнеса.

«Запрет на работу ресторанов, музеев, театров привел к тотальным отказам от поездок в Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирование номеров в отелях, туров, экскурсий и дополнительным финансовым потерям для всех участников рынка», — говорится в обращении.

При этом ограничительные меры не смогут отменить массовое скопление горожан и гостей города в транспорте, на улицах и в доступных общественных пространствах, уверены предприниматели. Это спровоцирует массовое стихийное проведение торжеств, прием пищи и напитков в не приспособленных антисанитарных условиях.

«Объявляя локальные ограничения/закрытия на несколько недель, Вы не предлагаете одновременно мер поддержки предпринимателям, в то время как потери по сравнению с прошлым годом в каждом отдельном предприятии составляют до 95% оборота. Кто компенсирует предприятиям эти деньги?» — обращаются бизнесмены к губернатору.

Они требуют в пятидневный срок пересмотреть постановление главы города, отменив полный запрет на работу предприятий общественного питания с соблюдением рекомендаций и правил Роспотребнадзора, наличия действующего QR-кода. Также необходимо разрешить работу ресторанам при отелях и смягчить ограничения по работе театров, музеев, выставок и концертных площадок в праздничные и предпраздничные дни. Наконец, бизнес призывает власти при падении оборота предприятия более чем на 30% компенсировать разницу предпринимателям из государственного или городского бюджета.