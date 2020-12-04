Кипр с марта начнет принимать привитых туристов

Правительство Кипра одобрило план, который позволит туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, приезжать в страну и не делать при этом тест на COVID-19.

«Этот шаг Кипра является последним свидетельством того, что жизнь может стать намного проще для тех, кто решит пройти вакцинацию, несмотря на заверения правительств и экспертов в том, что вакцинация не будет обязательной», — отмечает The Guardian.

Данная мера была включена в измененный план действий по возобновлению полетов в страну. Ранее предполагалось, что Кипр будет принимать туристов только при предъявлении ими отрицательного теста на наличие коронавирусной инфекции.