Суд передал государству «Башкирскую содовую компанию»

Арбитражный суд Башкортостана в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций «Башкирской содовой компании» в федеральную собственность.

«В пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, передает «Интерфакс».

Генпрокуратура 28 августа направила в Арбитражный суд Башкирии иск о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над БКС.

Внимание к компании возросло после попытки начала добычи известняка на горе Куштау. Вырубка леса для проведения геологоразведочных работ спровоцировала общественные протесты, которые разгоняли силовики. Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения. Президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.