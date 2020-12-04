Верховный суд Нидерландов отказал России в отсрочке по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отказал представителям России в приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа от 2014 года, по которым РФ должна выплатить бывшим акционарам нефтяной компании $57 млрд.

«Решение означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного судебного решения по этому делу», — сообщили в суде.

В 2014 году Арбитражный трибунал в Гааге присудил бывшим акционерам компании компенсацию от России в $50 млрд. В 2016 году окружной суд Гааги отменил это решение. В феврале 2020 года Апелляционный суд вновь удовлетворил жалобу экс-акционеров, причем сумма увеличилась с учетом пени с $50 до $57 млрд. Россия обжаловала решение в кассации и просила приостановить его исполнение.



3 декабря министр юстиции России Константин Чуйченко назвал разбирательства с делом ЮКОСа в иностранных судах примером «юридической войны», которую объявили стране.

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