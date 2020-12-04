Воронежскую активистку оштрафовали на 400 тысяч рублей за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

Воронежской активистке Надежде Беловой суд назначил штраф в 400 тысяч рублей, признав ее виновной в оправдании терроризма из-за комментария о взрыве в здании УФСБ Архангельска. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Белова ранее рассказывала «7х7», что силовиков возмутили ее комментарии «про сахар», она смогла найти во «ВКонтакте» свой комментарий от 31 октября 2018 года: «Пусть еще за сахар отвечают, подонки путлеровские». Издание поясняет, что еще с 2000-х годов в интернете существует мем «рязанский сахар», который основан на конспирологической версии о причастности ФСБ к взрывам в Москве и Волгодонске.

Взрыв в архангельском УФСБ произошел в 2018 году. Тогда 17-летний анархист совершил самоподрыв в приемной ведомства. Из-за комментариев о случившемся силовики возбудили уже несколько уголовных дел об оправдании терроризма. Например, псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тыс. руб. Несколько человек получили реальные сроки, напоминает «Медиазона»: кубанца Валерия Клименченко приговорили к четырем годам колонии, жители Вологды и Калуги Сергей Арбузов и Иван Любшин получили по пять лет колонии каждый.