Братьев Ананьевых исключили из базы розыска Интерпола

Интерпол отменил розыск бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которых в России обвиняют в хищениях и легализации преступных доходов.

Как пишет «КоммерсантЪ», комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов, посчитала их уголовное преследование братьев политически мотивированным. А устав Интерпола гласит, что «организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера». В итоге генеральный секретариат Интерпола удалил из баз данные банкиров.

Экс-владельцам ПСБ инкриминируются особо крупная растрата средств кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и их дальнейшая легализация (ст. 174.1 УК РФ). Общий ущерб, по данным следствия, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн.