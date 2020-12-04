Глава Дагестана продолжит лечение от коронавируса в Москве

Заразившийся коронавирусом врио главы Дагестана Сергей Меликов лечиться будет в московской клинике. Как сообщают в пресс-службе правительства республики, решение о переводе Меликова в столицу принято после консилиума дагестанских и московских врачей. Отмечается, что его состояние удовлетворительное, он по-прежнему продолжит работать в дистанционном режиме, соблюдая все рекомендации медиков.
«Руководитель республики находится в постоянной связи с коллегами, рассматривает документы в соответствии с нормативными параметрами, принимает ключевые решения, держа важные вопросы на контроле. Все запланированные мероприятия с участием главы субъекта, как и сообщалось ранее, будут проведены после его выздоровления в обязательном порядке», — говорится в сообщении.Меликов заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию 25 ноября. 2 декабря его госпитализировали. Это было сделано «в целях предотвращения ухудшения здоровья». «Такое решение принято по рекомендации медиков, которые, учитывая особенность течения заболевания, нередко демонстрирующего ухудшение состояния на 7-9 сутки от начала заболевания, предложили этот период лечения провести в стационарных условиях», — сообщала тогда пресс-служба регионального правительства.