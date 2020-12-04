Военная разведка проведет экспертизу по делу Ивана Сафронова

Эксперты Минобороны по поручению следователей ФСБ проверят достоверность и степень секретности данных, которые журналист, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов якобы передал иностранным разведкам. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в военных кругах.

Как пишет издание, материалы от следователей СУ ФСБ, ведущих уголовное дело по обвинению Сафронова в госизмене, уже поступили в Минобороны. Речь идет о данных, которые в 2017 году журналист, по версии обвинения, передал представителям чешской разведки, о «военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке». Военные эксперты должны ответить на вопросы о достоверности этих данных, а также степени их секретности.

Анализом займутся специалисты Главного управления Генштаба Минобороны и сотрудники других подразделений военного ведомства, а также их коллеги из Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.