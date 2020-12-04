Цены на нефть растут на новостях о сделке ОПЕК+

Цены на нефть на торгах в пятницу пошли вверх после решения ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск по составила $49,65 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,46 (1%) — до $48,71 за баррель, пишет «Интерфакс».

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $46,4 за баррель. В четверг фьючерсы увеличились в цене на $0,36 (0,8%) - до $45,64 за баррель.

Страны ОПЕК+ ранее решили увеличить добычу нефти не на два, а на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.