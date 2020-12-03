Алексей Макаркин о Чубайсе

Анатолий Чубайс – политик из эпохи, когда общественные аллергены во власти были персонализированы. Люди, проигравшие от реформ, искренне считали, что если заменить Гайдара и Чубайса на мудрых управленцев, думающих о народе, то все изменится к лучшему. В поиске таких альтернатив некоторое время охотно голосовали за генералов, рассчитывая, что те позаботятся о людях (вспомним губернаторства Лебедя, Руцкого, Громова и др.). Потом тоже были разочарования, хотя аллергенами заслуженные военные не стали.

Помимо прочего потому, что у них был «бэкграунд» в виде прежних заслуг, как и многих других представителей элиты («мужики нормальные, старались»). И Черномырдин был советским газовым директором с многочисленными наградами. И неудачливый советский премьер Рыжков руководил «Уралмашем» и сделал закономерную карьеру – сейчас он почтенный сенатор, Герой Труда и заодно Герой Армении (которой помог после страшного землетрясения). Гайдар и Чубайс так и остались в общественном мнении завлабами, выскочками – и им ничего не прощается не только из-за проведенных непопулярных реформ, с которыми они связали свои имена, но и из-за незакономерности карьер. Как прощали в прошлые века старому вельможе или отставному полководцу, но не королевскому фавориту, поднявшемуся наверх стремительно и в обход правил.

Последним персонализированным аллергеном в России был Зурабов – в связи с монетизацией льгот. А потом уже общество слабо интересовалось тем, кто именно и в чем виноват. Деполитизация как следствие усталости и представления о том, что от тебя лично уже ничего не зависит. А Чубайс надолго пережил свое время. И сейчас, когда модернизационные мечты в прошлом, а Запад воспринимается властью исключительно как угроза, он больше не востребован – ни как реформатор, ни как модернизатор, ни как коммуникатор с заграницей. Даже символического государева знака внимания не было – ведь Чубайс остается аллергеном, а общественное мнение сейчас и без того сильно напряжено.

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