Правительство одобрило законопроект о запрете иностранного финансирования митингов

Правительство России дало положительное заключение на законопроект о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий, который внес депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Согласно инициативе, организаторам публичных акций будет запрещено принимать финансирование от иностранных государств, организаций и граждан, НКО-иностранных агентов, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, зарегистрированных менее чем за год до этого. По итогам акции ее организаторы должны будут представить отчет о расходовании средств.

Вяткин также внес в парламент инициативы, предлагающие запретить проведение уличных акций у зданий экстренных служб и приравнять к массовым акциям пикетные очереди. Также он предложил повысить штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.