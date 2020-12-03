Правозащитники вступились за директора «Правовой инициативы»

Более 30 представителей правозащитных организаций и членов президентского Совета по правам человека подписали открытое письмо в защиту директора проекта «Правовая инициатива» Ванессы Коган, которой аннулировали вид на жительство в России.

«Если российские власти считают «угрозой безопасности» защиту жертв домашнего насилия, пыток, похищений и насильственных исчезновений, значит, их представление о таких угрозах расходится с мнением большинства жителей нашей страны», — говорится в письме, которое подписали представители «Мемориала», «Общественного вердикта», СПЧ, Московской Хельсинкской группы и других организаций. Они требуют «в интересах безопасности Российской Федерации, в интересах ее граждан» отменить аннулирование вида на жительство Ванессы Коган и затем предоставить ей российское гражданство.

О том, что у Коган аннулировали вид на жительство, стало известно 2 декабря. Возглавляемый ей проект представляет интересы россиян в ЕСПЧ, но в 2019 году его внесли в список «иностранных агентов». Юристы «Правовой инициативы» подали в ЕСПЧ более 400 жалоб в интересах более двух тысяч заявителей. По этим жалобам суд уже вынес 269 постановлений, благодаря которым люди, пострадавшие от действий или бездействия государства, смогли получить компенсации.