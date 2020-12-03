Леонид Волков: Что хорошего сделал Путин?

Вам кажется, что вопрос звучит немного парадоксально? Но это вполне справедливый вопрос. Это Путин и его пропаганда мажут все черной краской, разжигают ненависть и вообще пытаются делить мир на два лагеря. Реальность, разумеется, устроена гораздо сложнее. Я приведу несколько примеров, которые показывают. что и у Путина были настоящие, непридуманные достижения. Про них вовсе не следует забывать — наоборот, они показывают, какой могла бы быть Россия, если бы Путин не увлекся воровством и геополитикой, и вовремя бы ушел.

1. Вот, например, упрощенные режимы налогообложения для малого бизнеса. По-настоящему революционное преобразование, которое дало, как говорится, путевку в большую жизнь миллионам предпринимателей. Упрощенная система налогообложения была введена в 2002 году. Вместо огромной кипы разнообразных отчетов и налогов, с этого момента предприниматель мог решить платить просто 6% со всех доходов — или просто 15% с разницы доходов и расходов, заменив разом всю громоздкую налоговую систему одним, понятным и прозрачным платежом и одним-единственным отчетом.

Революционность этого преобразования сравнима, кроме шуток, с отменой крепостного права. Или с тем, как Пушкин писал о прогрессивном помещике, молодом Евгении Онегине: «ярмо он барщины старинной оброком легким заменил». Открытие бизнеса перестало быть чем-то ужасно страшным и запутанным, и малый бизнес рванул вперед, выйдя из тени обеспечив несколько лет мощного экономического роста.

К сожалению, от той упрощенки образца 2002 года мало что осталось к 2020 году. Снова увеличилось количество отчетов и налогов, а с 2013 года все организации на упрошенке снова были обязаны вести бухгалтерский учет. Быть предпринимателем в России снова стало сложно.

2. Другая важнейшая экономическая реформа — плоская шкала подоходного налога. Она была введена в 2001 году: подоходный налог в 13%, вне зависимости от суммы дохода. Это значит, что у людей, зарабатывающих много, исчез стимул прятать зарплаты от налогообложения; стало меньше зарплат в конвертах, лучше стали собираться налоги, стала наполняться пенсионная система. Плоская ставка подоходного налога в 13% — радикальный шаг, отличающий Россию от большинства европейских стран, и шаг весьма неоднозначный, но в свое время он, безусловно, сыграл положительную роль на пути к созданию цивилизованной, белой рыночной экономики. Увы, в 2020 году и плоской шкале подоходного налога был положен конец. И снова Путин сам выступил могильщиком своей же прогрессивной реформы.

3. В 2002 году в России впервые была введена накопительная пенсионная система. Это значит, что пришел конец советской уравниловке; у человека появился шанс, честно работая и платя налоги, обеспечить себе достойную старость. Появился еще один большой стимул зарабатывать большую официальную зарплату; появился стимул планировать будущее. Накопительная пенсионная система могла бы стать большим стимулом для перестройки экономики России на современные рельсы.

Но, к сожалению, не стала. В 2014 году пенсионные накопления россиян были впервые заморожены — как было тогда сказано, в качестве исключительной временной меры на год. Но, как вы знаете, нет ничего более постоянного, чем временное. Год спустя заморозка была продлена, потом еще и еще — уже до 2022 года. Государство и Путин лично нагло и открыто кинули всех работающих россиян, кто им ненадолго поверил, просто украв их деньги, лишив возможности заработать себе на нормальную пенсию. И даже если теперь накопительная система будет восстановлена, вряд ли уже кто-то в нее поверит.

4. Чтобы вы не думали, что речь только про экономические реформы, приведу еще один пример. В 2006 году в России был радикально сокращен срок службы в армии по призыву: с двух лет до 18 месяцев, а потом и до года. Эта важнейшая реформа анонсировалась как первый шаг на пути к полностью профессиональной контрактной армии, без обязательного призывного рабства. Кроме того, она должна была помочь справиться с дедовщиной: просто потому, что в одних казармах теперь не оказывались призывники первого и второго годов службы. Для миллионов молодых людей эта реформа буквально стала спасением.

Увы, к 2020 году дедовщина вернулась в полный рост; армия, к сожалению, адаптировалась к новым «правилам» игры, начальники продолжили пытать и избивать срочников, вымогая у них деньги и телефоны, и количество неуставных отношений продолжило расти — вместе с числом самоубийств среди призывников. А перехода на контрактную армию так и не случилось.

И не удивительно: ведь в контрактную армию нельзя силой забрать неугодного оппозиционно мыслящего молодого человека, отключив связь у него в квартире, выломав дверь и просто похитив. Контрактную армию нельзя использовать как тюрьму для инакомыслящих, ей не получится пугать собственных граждан. Поэтому и эта реформа была Путиным обнулена вместе с другими.

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А теперь давайте еще раз вспомним, когда все эти хорошие вещи случились? 2006 год. 2002 год. 2001 год. Снова 2002 год. Кажется — буквально в прошлой жизни. Можете ли вы вспомнить какую-то положительную реформу Путина в последние годы? Едва ли: все новые законы — это запреты, наказания, угрозы. А все положительные реформы начала своего срока Путин, как вы видите, практически полностью похерил.

И очень зря. Никто не мешал ему продолжать делать то, что было начато в первой половине нулевых, что привело Россию к бурному экономическому росту, который Путин позже целиком и полностью записал к себе в заслуги. Для этого надо было на самом деле вовремя уйти: чтобы в стране не останавливалась политическая конкуренция, чтобы к власти приходили новые политики с новыми идеями, и реализовывали их, когда у Путина его идеи кончились.

Тогда и в 2020 году не пришлось бы гордиться Победой, которая была 75 лет назад и к которой он не имеет никакого отношения, да еще полетом Гагарина в космос, который был 60 лет назад, и к которому он тоже никакого отношения не имеет. Если бы Путин ушел в 2004 или в 2008 году — мы сейчас жили бы в совсем другой стране.

Но, как говорил сам Путин неоднократно — если восемь лет просидеть в одном кресле, то можно сойти с ума. Ровно так и произошло. Огромные деньги и власть сводили с ума многих. И Путин превратился в жалкого несчастного старика, цепляющегося за власть и ради власти и богатства готового уничтожить все, что создавалось до него и даже им самим.

Да, уже к 2004 году были Норд-Ост и Курск, разгром НТВ и дело Юкоса. И тем не менее, наверное, Путин — уйди он тогда — вошел бы в учебник истории России совсем под другим знаком. И даже если бы ушел в 2008 году — после Беслана и убийства Политковской, после фальсифицированных выборов и проваленных нацпроектов — все еще, пожалуй, многие вспоминали бы его добрым словом. Но он сам сделал совершенно осознанный выбор — остаться в Кремле навсегда.

И этим самым он сам и перечеркнул все свои достижения. Поэтому жалеть его совершенно не стоит; он сам выбирал свое место в учебнике истории и сам выбрал — и навсегда останется в нем огромным позорным черным пятном. Что там было в 2001 году хорошего — все забудут, в памяти поколений останется только трусливый маленький человечек, готовый на то, чтобы травить оппонентов боевыми ядами, лишь бы никто не смел покуситься на его власть и его богатства.

Таким его и запомним.

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